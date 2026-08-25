Tell Aktie
WKN DE: A0MYYY / ISIN: PLTELL000023
|
25.08.2026 18:20:00
If I Could Tell Every S&P 500 Investor Just 1 Thing About the Stock Market Right Now, It's This.
Many investors try to beat the market by picking individual stocks or investing in actively managed funds. But over the long term, the vast majority of individual stocks and actively managed large-cap funds have underperformed the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC).The reason is simple. The S&P 500 is rebalanced each quarter to always include the 500 largest companies in America. Rapidly growing companies are added to the index, while the weaker ones get pruned. It's tough for individual stocks or funds to match that efficiency.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tell S.A.
Analysen zu Tell S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Der deutsche Aktienmarkt kann sich von Anfangsverlusten erholen. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.