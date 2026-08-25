Tell Aktie
WKN DE: A0MYYY / ISIN: PLTELL000023
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25.08.2026 23:15:00
If I Could Tell Everyone 1 Thing About the Stock Market, It's This: It Will Crash
For best results when investing, take time to learn a lot about the stock market and about how to invest effectively. Alternatively, you can opt out of that and stick with low-fee, broad-market index funds, such as S&P 500 index funds, which can also build your wealth powerfully.Either way, here's one key thing every investor should know about the stock market: It will crash now and then.Image source: Getty Image.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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