Tell Aktie
WKN DE: A0MYYY / ISIN: PLTELL000023
|
13.04.2026 10:44:00
If I Could Tell Investors 1 Thing About the Stock Market Right Now, It Would Be This
Volatility is the name of the game with the stock market right now. Uncertainty reigns amid concerns about the Middle East and resurgent inflation. The odds of a U.S. recession have increased sharply in betting markets. All of this could easily become overwhelming, especially to new investors and those hoping to retire soon. Some are probably tempted to sell everything and only hold cash. Others check their portfolios frequently, fearful of what they might see. Neither approach is ideal.I have been an investor for over 30 years. I've written about investing for 14 years. After watching multiple market cycles, if I could tell investors one thing about the stock market right now, it would be this: The biggest mistake you can make is to focus on short-term uncertainty instead of the long-term opportunity.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tell S.A.
Analysen zu Tell S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.