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Nasdaq Aktie

Nasdaq für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 813516 / ISIN: US6311031081

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09.04.2026 00:14:00

If I Had $5,000 to Invest in Artificial Intelligence (AI) Stocks After the Nasdaq Correction, I'd Buy These 3

On March 26, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) index officially entered correction territory, trading more than 10% below its recent peak. The downward pressure wasn't driven by any single narrative but rather by a cocktail of headwinds, including sticky inflation, tariffs, consumer anxiety, a rotation out of growth stocks, and geopolitics.While declines like these feel dramatic in the moment, historically speaking, they tend to offer lucrative buying opportunities. Remember, corrections are not crashes -- they are resets. Investors who have dry powder to put to work should see these moments as rare invitations to buy quality companies at bargain prices.Of course, buying the dip is a winning strategy only if you choose the right companies. Indiscriminately reaching for the most beaten-down stocks simply because they've fallen furthest is a classic value trap setup.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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