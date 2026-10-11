NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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11.10.2026 19:18:00
If I Had a Choice to Invest $10,000 in SpaceX or Nvidia, Here's What I Would Do
Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) has been the most-talked-about stock of the year, and it's finally starting to take flight. It's only up 4% since its first-day closing price, but it's trading up 55% since it bottomed out in August.
It has become the sixth most valuable company in the U.S., with a $2.2 trillion market cap, but Nvidia (NASDAQ: NVDA) is keeping its top spot, getting closer to a $6 trillion market cap. If I had a choice of investing $10,000 in either one, here's what I would do.
It hasn't paid to bet against Elon Musk in the past. Tesla has revolutionized the auto industry, and Tesla stock has gained 23,440% since going public in 2010. He has also been involved in several other major tech companies, including PayPal Holdings and OpenAI.
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