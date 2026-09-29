Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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29.09.2026 13:30:00
If I Had Only $500 per Month to Invest, These Are the 2 ETFs I'd Buy
The S&P 500 is still sitting near all-time highs, but that doesn't mean that every equity ETF is a buy right now.
Here are two that I believe are still worth investing in, with bullish narratives backing them up.
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