CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
|
09.03.2026 19:00:00
If Nvidia's Performance Begins to Change, This 40%-Yielding ETF Could Benefit
If there's one company that's become the face of the artificial intelligence (AI) revolution, it's probably Nvidia (NASDAQ: NVDA). As a major developer of the high-end semiconductor chips that have gone into the AI buildout, it's seen its stock price rocket higher over the past few years.Lately, however, momentum has fizzled. Over the past six months, the stock is up only 6%. Even after the company's recent Q4 earnings report, in which it beat earnings and revenue expectations and raised forward guidance, the stock fell by more than 5% the following trading day.Given what we're seeing elsewhere in the market, specifically the rotation away from the tech sector, it may be time to rethink expectations around Nvidia. If this were a sign that most of the good news is already priced into the stock, there are ways to augment the performance of an investment in Nvidia in case things go south.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CHANGE Inc.
Analysen zu CHANGE Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CHANGE Inc.
|943,00
|-1,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.