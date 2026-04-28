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WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01

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28.04.2026 14:04:20

If OpenAI Is Missing User and Revenue Targets, Are They Falling Behind the AI Race?

The artificial intelligence giant has reportedly fallen behind on its own user and revenue targets, raising questions about its data center and I.P.O. plansWeiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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