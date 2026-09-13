Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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13.09.2026 10:15:00
If Social Security Benefits Are Slashed, These 10 States Will Get Hit the Worst
Social Security beneficiaries face a possible 22% benefit cut in just six years, if the estimates in the latest Trustees' Report prove accurate. There are few seniors who wouldn't be devastated by a blow like this, but some would get hit much harder than others.
There are 10 states in particular whose residents would experience notable challenges as a result of such a benefit cut. Fortunately, this isn't the most likely outcome.
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