Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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12.11.2026 03:30:00
If SpaceX and Tesla Merge, Here's What a $10,000 Investment in the Combined Company Could Be Worth by 2030
Elon Musk is considering merging his two business empires under one corporate umbrella. Tesla (NASDAQ: TSLA) and Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) have both formed committees to explore the potential merits of a merger, which could lead to a proposal in the near future. This would put electric vehicles, battery packs, rocket launches, satellite internet, and artificial intelligence (AI) business lines under one roof.
What could a $10,000 investment in a combined SpaceX and Tesla business be worth in 2030? For anyone interested in these stocks after a merger, it pays to do the valuation math.
SpaceX made its public debut earlier this year, and now sports a market cap of almost $1.9 trillion. It has quickly become one of the largest stocks in the world by market cap and is already larger than Tesla on this metric.
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