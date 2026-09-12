Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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12.09.2026 10:47:00
If SpaceX Stock Falls Below $100, History Suggests This Is the Move to Make
Elon Musk's Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), better known as SpaceX, has already given investors the full IPO experience. SpaceX stock opened on the Nasdaq at $150. In its first few days, shares soared, briefly touching a high of $225.64 -- a pop of roughly 50% in less than a week.
Predictably, momentum traders started cashing out and booking quick gains. Throughout the summer, volatility was the main theme with SpaceX stock. Shares slid as low as $104.83 in early August before gradually climbing back to around their opening price, which is where they're hovering today. That's a lot of volatility.
The question I've been mulling over is a little uncomfortable: If SpaceX stock again crashes, this time to an even deeper low of, say, under $100 per share, should investors treat that event like a gift? Or would it be better to read it as a sign that Musk's empire of reusable rockets, satellite broadband services, and artificial intelligence (AI) is really just a falling knife masked as a once-in-a-generation opportunity?
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|Tesla-Aktie im Blick: Analysten von Goldman Sachs loben Cybercab-Ökonomie (finanzen.at)
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|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu Tesla
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|315,40
|0,80%
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