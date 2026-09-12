If SpaceX Stock Falls Below $100, History Suggests This Is the Move to Make

Elon Musk's Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), better known as SpaceX, has already given investors the full IPO experience. SpaceX stock opened on the Nasdaq at $150. In its first few days, shares soared, briefly touching a high of $225.64 -- a pop of roughly 50% in less than a week.

Predictably, momentum traders started cashing out and booking quick gains. Throughout the summer, volatility was the main theme with SpaceX stock. Shares slid as low as $104.83 in early August before gradually climbing back to around their opening price, which is where they're hovering today. That's a lot of volatility.

The question I've been mulling over is a little uncomfortable: If SpaceX stock again crashes, this time to an even deeper low of, say, under $100 per share, should investors treat that event like a gift? Or would it be better to read it as a sign that Musk's empire of reusable rockets, satellite broadband services, and artificial intelligence (AI) is really just a falling knife masked as a once-in-a-generation opportunity?

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