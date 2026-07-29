Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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29.07.2026 13:25:00
If SpaceX Stock Falls Below $100, One Analyst Shares This Warning
As of early-morning trading on July 27, the Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) stock price was trading below $110 per share. As it opened at $150 when it began trading to the public on June 12, this may not be the early result some shareholders were expecting.With SpaceX set to report 2026 second-quarter earnings on Aug. 4, there's concern that some insiders may sell their shares, putting more downward pressure on the stock price. If SpaceX's stock price were to fall to $100, however, one analyst has a warning about what that would represent.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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