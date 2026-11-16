NVIDIA Aktie

NVIDIA ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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16.11.2026 14:30:02

If Staying in Nvidia Stock Scares You, You Might Want To Consider This ETF

The controversy surrounding Nvidia’s leadership is undoubtedly a sucker punch to many investors. Its dominance in AI chips and rapid growth made it appear unstoppable, attracting numerous investors. Now, these same investors may have become more concerned about the stock as scandals have ended co-founder and CEO Jensen Huang's leadership.

However, AI is likely here to stay, a factor that may leave scared investors reluctant to stop investing in chip stocks altogether. Fortunately, the ETF world offers a solution that minimizes exposure to Nvidia while allowing investors to still profit from the AI trade.

Image source: Getty Images.

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