Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
|
06.05.2026 16:57:00
If stocks are to continue rising, energy prices need to start falling, Barclays says
Markets are displaying a dangerous degree of complacency, Barclays argues. To justify and build on recent equity market ebullience, risk appetite needs a resolution in the Middle East.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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|35 640,00
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|Barclays plc
|4,95
|-3,87%
|Barclays PLCShs American Deposit.Receipts Repr.4 Shs
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|-3,04%
|Rising Corporation Inc. Registered Shs
|1 400,00
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