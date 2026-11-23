Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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23.11.2026 16:15:01
If Stocks Keep Sliding, This Is the 1 ETF I'm Continuing to Buy
Since reaching an all-time closing high of 27,599 on Oct. 6, the Nasdaq Composite index has dropped about 17% to roughly 22,914 as of Nov. 20. The S&P 500 has also plummeted since it hit an all-time high of 7,818 on Oct. 6. The large-cap benchmark has shed about 11% since then, falling to about 6,982.
It is already a correction for both indexes, and they could be on their way to a bear market, which is a 20% drop from recent highs.
If stocks keep sliding into bear market territory, I'll continue to buy one exchange-traded fund (ETF) that has outperformed the major indexes and should continue to do so in a bear market: the MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (NASDAQ:FMTM).
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