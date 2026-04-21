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WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083

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21.04.2026 21:00:00

If Tech Giants Keep on Making Their Own Chips, Is Nvidia's Stock Destined to Crash?

Nvidia (NASDAQ: NVDA) is the undisputed chip giant these days. Tech companies have been loading up on advanced artificial intelligence (AI) chips in an effort to build the latest and greatest products and services, and that path has often gone through Nvidia.But many tech companies have also been looking at other options. Some have turned to custom chipmakers to diversify and reduce their dependence on Nvidia, while others, like Amazon, are designing their own chips. Does this spell trouble for Nvidia's stock?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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