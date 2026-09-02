Protect Pharmaceutical Aktie
WKN DE: A0YJHW / ISIN: US74271M1080
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02.09.2026 20:05:00
If the AI Boom Slows Down, History Says This Is the Smartest Way to Protect Your Long-Term Portfolio
The artificial intelligence (AI) market's breakneck expansion over the past few years sparked a buying frenzy in the sector's top chip and infrastructure stocks. Those soaring stocks -- including Nvidia, Broadcom, and Amazon -- propelled the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) to record highs.According to Grand View Research, the global AI market could still expand at a 30.6% CAGR from 2026 to 2033. However, the S&P 500 also looks historically expensive at 29 times earnings, and a growing list of challenges -- including inflation, fears of rate hikes, and geopolitical conflicts -- could trigger a slowdown in AI spending and take down those top stocks.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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