RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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09.10.2026 09:09:02
If the Experts Are Correct, Here’s How Much Your Social Security Checks Might Rise in 2027
At this point in the year, you're probably used to having a certain amount of Social Security to spend each month. After all, you've most likely been getting the same check since January.
But soon enough, the Social Security Administration (SSA) is expected to announce an official cost-of-living adjustment, or COLA, for 2027. That raise should take effect in January and increase your benefits.
Image source: Getty Images. Image source: Getty Images.
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