The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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02.05.2026 18:15:00
If the Market Crashes, I'm Buying These 3 Stocks Before the Dust Settles
April's market rally may have fully unwound February's and March's sell-offs. However, between steep valuations and a mixed start to the first-quarter earnings season, at least some investors are rethinking things again. Another correction may well be the market's next order of business.Don't sweat a steep sell-off too much. In fact, if a pullback is in the cards, it'll be a long-term buying opportunity.Here's a closer look at three names to consider buying if any sweeping bearishness reels in the recent rallies that have made them overpriced for newcomers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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