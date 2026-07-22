The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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22.07.2026 15:30:00
If The Market Crashes, This Is The 1 Space Stock I Can't Wait To Buy
With the S&P 500 trading at a multi-year high of 29 times earnings, possible interest rate hikes on the horizon, and unresolved military conflicts driving oil prices higher, it seems like it's only a matter of time before the market crashes. When that happens, many of the priciest growth stocks will go on sale and become compelling purchases for patient investors.One of those stocks is AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS), a producer of low Earth orbit (LEO) satellites that was overshadowed by SpaceX's (NASDAQ: SPCX) historic IPO. Let's see why AST SpaceMobile is one of the only space stocks I'd buy in the next market crash.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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