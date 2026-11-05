Protect Pharmaceutical Aktie
WKN DE: A0YJHW / ISIN: US74271M1080
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05.11.2026 10:44:00
If the Market Crashes, Will Utility Stocks Protect Your Portfolio?
Investors are worried. CNN's Fear and Greed Index is at "extreme fear." Inflation remains persistently high, with the ongoing Iran war and tariffs not helping matters. Stock market valuations are frothy by most metrics.
In times of uncertainty, many investors look to safe havens. Utility stocks rank high on the list. But if the stock market crashes, will utility stocks really protect your portfolio?
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