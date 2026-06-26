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WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037

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26.06.2026 23:15:00

If the Market Stumbles, These Are the Financial Stocks Worth Buying

There will be a bear market. Nobody knows exactly when, but the dominoes are lining up. Ongoing geopolitical conflicts, high inflation, and consumers who are already tightening their budgets all suggest risk is high right now. The dramatic price swings in popular technology stocks are another sign of risk, as it exposes just how mercurial investors can be.If you are worried about a bear market, you need to prepare now. But don't just run to the sidelines, make a wishlist of stocks that you'd like to own, but only if their stocks were cheaper. A bear market could be the buying opportunity you have been waiting for in stocks like Berkshire Hathaway (NYSE: BRKB)(NYSE: BRKB), Visa (NYSE: V), and JPMorgan Chase (NYSE: JPM). Here's a quick look at each one.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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