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21.11.2026 16:45:02
If the S&P 500 Drops by 20%, I'm Buying These 3 ETFs Without Hesitation
With the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) and Nasdaq-100 down 6% and 13% from their all-time highs, respectively, a lot of investors are starting to wonder if a bear market is imminent.
Obviously, there's no sure way to answer that question. What you can do now is prepare a portfolio action plan in case the bear actually does arrive.
Declines of 20% or more in your portfolio are unquestionably painful. But they can also be opportunities. By buying the dip and taking advantage of discounted share prices, you can actually improve your portfolio's long-term returns.
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