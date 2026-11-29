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29.11.2026 18:15:02
If the S&P 500 Sinks by 20%, I'm Not Selling Anything. Here's Why.
The big stock market correction that everyone was worrying about might finally be happening. As of Nov. 20, the S&P 500 index (SNPINDEX:^GSPC) has dropped by more than 8% in the past month, and by about 10% since reaching its all-time high on Oct. 6.
We haven't had a bear market in the S&P 500 since 2022. That year, the Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT:VOO) fell 18.15%. But other than that one bad year, the S&P 500 has been on a long winning streak. As of Oct 31, over the past 10 years, the Vanguard S&P 500 ETF delivered an average annual return of about 15.4%.
What if the stock market crashes even harder? What if the S&P 500 loses 20% or more and fully enters a bear market, as in 2022?
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