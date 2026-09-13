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13.09.2026 09:09:00
If These Situations Apply to You, Claiming Social Security at 70 Could Be Your Best Bet
Once you turn 62, you can claim Social Security at any time. And while there's technically no "final age" to sign up for Social Security, it doesn't pay to delay your claim past age 70.
At full retirement age, which is 67 if you were born in 1960 or later, you'll get your monthly benefit without a reduction. If you delay your claim past that point, your benefits will increase 8% a year until your 70th birthday.
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