Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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28.04.2026 12:00:00
If This ETF Is Not in Your Portfolio, It Might Be Time to Ask Why
Most investors think they have a diversified portfolio. While they might hold 10 or more stocks, they probably aren't truly diversified across sectors, market capitalization, and style (i.e., growth, value, and dividends). It's easy to rectify that problem. Buying shares of the Vanguard Total Stock Market ETF (NYSEMKT: VTI) would instantly diversify your portfolio. Here's why you might want to ask yourself why you don't already own this top ETF.Image source: Getty ImagesContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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