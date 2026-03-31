Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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31.03.2026 12:15:00
If This Wall Street Analyst Is Correct, This Artificial Intelligence (AI) Data Center Stock Will Join Nvidia, Apple, and Meta in the $1 Trillion Club
Oracle (NYSE: ORCL) burst onto the scene last year as a big player in the artificial intelligence space, but its meteoric rise was short-lived. The stock has nearly been cut in half over the past six months, as investors question whether all of Oracle's deals will come to fruition, and whether the debt needed to fund its artificial intelligence (AI) data center build-out will yield good returns.While there's broad debate across the market, Oracle's stock can surge and join an exclusive group of stocks in the $1 trillion club, which includes Nvidia, Apple, and Meta Platforms, if this one Wall Street analyst is correct.Last September, Oracle delivered incredible fiscal first-quarter earnings results and forward guidance, as investors realized the company's AI data center business had real legs. The company reported remaining performance obligations (RPOs), which are revenue that has been contracted but not yet delivered, of $455 billion in the quarter ended Aug. 31.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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