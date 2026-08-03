Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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03.08.2026 13:15:00
If Wall Street Is Wrong About AI, Would Oklo Still Be Worth Buying?
It's a gut-wrenching feeling when a stock you're bullish on suddenly tanks. It's downright terrifying when the forces that were supposed to lift that stock higher all seem to vanish at once.With that in mind, let's run a scenario on Oklo (NYSE: OKLO). Could this early-stage developer of advanced nuclear reactors, which has tanked about 80% since last October, survive without an AI boom?On the one hand, Oklo could survive without an AI boom. On the other hand, its bull case would not. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Oklo
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