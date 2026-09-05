Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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05.09.2026 15:30:00

If You Buy Amazon With $10,000 at a 10% Discount From Its High, Here's What I Predict It Could Be Worth in 10 Years

Amazon (NASDAQ: AMZN) is an exceptional business. It has a strong presence in multiple massive, high-growth industries. Its $2.7 trillion market capitalization makes it one of the most valuable companies on Earth. However, the shares have disappointed investors. They are up 47% in the trailing five-year period (as of Sept. 2), significantly underperforming the S&P 500 index. They also trade 10% below their all-time record, which was established about a month ago in early August.This setup looks like a good opportunity for investors to buy a stake in the "Magnificent Seven" stock. Here's what I predict a $10,000 allocation made at a 10% discount today will be worth in 10 years. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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03.08.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
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31.07.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
31.07.26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
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