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12.11.2026 14:16:00
If You Buy and Hold Just 3 ETFs, History Says This Combination Is Your Best Bet
When most people think about investing in stocks right now, they think of the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) and tech stocks. These groups have driven stock market returns for several years, and most people's portfolios are probably heavily concentrated in them right now.
But that doesn't always work out over the course of decades.
In the 2000-2009 decade, a pair of generational bear markets resulted in a lost decade for the S&P 500, where it lost 9% over that 10-year period. But some areas of the market didn't perform nearly as poorly. Financials and tech were clearly the biggest losers, but energy, consumer staples, small-caps, and emerging markets all posted strong returns.
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