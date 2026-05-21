Chew a Aktie
WKN DE: A2PL6S / ISIN: US16679L1098
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21.05.2026 13:17:00
If You Buy Chewy Stock Today, Here's Where It Could Be in 5 Years
To make a proper investment decision, you should try to forecast a company's stock price. You'll need to project certain items, like sales, and the corresponding price-to-sales (P/S) ratio.That sounds simple, but it's challenging to predict how a company will perform five years from now. Still, it's a necessity for long-term investors. Of course, you're not bound by those forecasts. You can, and should, update them as new information (e.g., quarterly results) comes in.Chewy's (NYSE: CHWY) stock price has had a wild ride. In early 2021, the shares reached an all-time high of nearly $120. They currently sell at more than 80% below that price. Where will the share price reach in five years?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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