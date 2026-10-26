Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
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26.10.2026 13:00:00
If You Buy Costco With $5,000 at a 43% Discount From Its High, Here's What I Predict It Could Be Worth in 10 Years.
Costco (NASDAQ: COST) proves that boring is beautiful. The company, which enables shoppers to buy bulk quantities of quality merchandise, dominates the warehouse club industry. It's not as exciting as what you might find in other sectors. However, shares have crushed the market, rising 584% in the past decade (as of Oct. 22).
The retail stock hit its all-time high of $1,094.32 in May 2026. But it now trades 7% off that mark. If you have an opportunity to buy $5,000 worth of shares at a 43% discount to that peak price, here's what I predict this position could be worth in 10 years.
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