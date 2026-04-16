Bros Aktie
ISIN: US1148011034
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16.04.2026 12:05:00
If You Buy Dutch Bros Stock Today, Here's Where It Could Be in 5 Years
Dutch Bros (NYSE: BROS) has been demonstrating phenomenal performance as it grows its brand in presence across the U.S., but Dutch Bros stock has dropped 39% from its highs last year.Is this a sign that growth is coming to an end? Or is it flashing a big buy signal?Let's see where Dutch Bros could be in five years if you buy it today.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Dutch Bros Inc Registered Shs -A-
|50,60
|-2,17%
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