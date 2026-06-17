Dutch Bro a Aktie
WKN DE: A3C28Y / ISIN: US26701L1008
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17.06.2026 14:12:00
If You Buy Dutch Bros Today, Here's Where It Could Be in 5 Years
When it comes to the retail coffee industry, investors probably think of Starbucks first. While this business has a strong position in the market on a global level, there is a popular smaller rival finding success domestically.Enter Dutch Bros (NYSE: BROS). It's rapidly expanding, making it an exciting story in the competitive industry. If you buy this growth stock today, here's where it could be in five years.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Dutch Bros Inc Registered Shs -A-
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05.05.26
|Ausblick: Dutch Bros A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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21.04.26
|Erste Schätzungen: Dutch Bros A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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11.02.26
|Ausblick: Dutch Bros A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Bros Holding Co
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|Dutch Bros Inc Registered Shs -A-
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