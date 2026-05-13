ExxonMobil Aktie
WKN: 852549 / ISIN: US30231G1022
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13.05.2026 18:10:00
If You Buy ExxonMobil (XOM) Stock Today, Here's Where It Could Be in 5 Years
ExxonMobil (NYSE: XOM), one of the world's largest integrated energy companies, has been a reliable blue chip stock. Over the past five years, its shares have risen more than 150% -- outperforming the S&P 500's gain of roughly 80% -- even as oil prices went through wild swings.Will ExxonMobil stay ahead of the market over the next five years? Let's review its business model, catalysts, and challenges to see where its stock might be headed.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
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08.05.26
|S&P 500-Wert ExxonMobil-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ExxonMobil von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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01.05.26
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01.05.26
|ROUNDUP: Exxon Mobil verdient dank hoher Ölpreise mehr als erwartet (dpa-AFX)
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01.05.26
|S&P 500-Wert ExxonMobil-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ExxonMobil-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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01.05.26
|Ausblick: ExxonMobil stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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24.04.26
|S&P 500-Wert ExxonMobil-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ExxonMobil-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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17.04.26
|S&P 500-Titel ExxonMobil-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ExxonMobil-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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16.04.26
|Erste Schätzungen: ExxonMobil präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
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Aktien in diesem Artikel
|Exxon Mobil Corp Cert. Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
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|1,26%
|ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
|129,16
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