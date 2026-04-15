Fluor Aktie
WKN: 591332 / ISIN: US3434121022
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15.04.2026 17:05:00
If You Buy Fluor (FLR) Stock Today, Here's the Bull Case for the Next 5 Years
Fluor (NYSE: FLR), one of the world's largest engineering and construction firms, saw its stock rise 120% over the past five years, outpacing the S&P 500's 70% gain. But can it continue to outperform the market over the next five years?From 2020 to 2025, Fluor weathered a major crisis, stabilized its business, and faced new macro headwinds. In 2020 and 2021, it struggled with delays, cost overruns, and execution issues during the pandemic, and it racked up steep losses on fixed-price megaprojects.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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