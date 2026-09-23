Monster Beverage Aktie
WKN DE: A14U5Z / ISIN: US61174X1090
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23.09.2026 02:30:00
If You Buy Monster Beverage With $10,000 Today, Could You Become a Millionaire in 25 Years?
Everyone's heard about stocks that have produced phenomenal returns and made investors millionaires. These include companies like Amazon (NASDAQ: AMZN) and Apple (NASDAQ: AAPL).
Typically, making a lot of money from your stock investments takes time. After all, these companies didn't turn a $10,000 investment into $1 million overnight. That's 100 times your initial investment.
Monster Beverage (NASDAQ: MNST) has done well for shareholders over the last few years. If you invest $10,000 today, does it have the potential to turn that into $1 million?
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Nachrichten zu Monster Beverage Corp
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17.09.26
|S&P 500-Titel Monster Beverage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monster Beverage von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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10.09.26
|S&P 500-Wert Monster Beverage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monster Beverage von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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03.09.26
|S&P 500-Papier Monster Beverage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monster Beverage von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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27.08.26
|Optimismus in New York: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
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27.08.26
|S&P 500-Wert Monster Beverage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monster Beverage von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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27.08.26
|Börse New York: NASDAQ 100 steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
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24.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verliert (finanzen.at)
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24.08.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 liegt am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Monster Beverage Corp
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Aktien in diesem Artikel
|Monster Beverage Corp
|38,69
|-1,05%
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