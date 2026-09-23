Monster Beverage Aktie

Monster Beverage für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14U5Z / ISIN: US61174X1090

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23.09.2026 02:30:00

If You Buy Monster Beverage With $10,000 Today, Could You Become a Millionaire in 25 Years?

Everyone's heard about stocks that have produced phenomenal returns and made investors millionaires. These include companies like Amazon (NASDAQ: AMZN) and Apple (NASDAQ: AAPL).

Typically, making a lot of money from your stock investments takes time. After all, these companies didn't turn a $10,000 investment into $1 million overnight. That's 100 times your initial investment.

Monster Beverage (NASDAQ: MNST) has done well for shareholders over the last few years. If you invest $10,000 today, does it have the potential to turn that into $1 million?

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