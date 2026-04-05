Palantir Aktie

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WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

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05.04.2026 14:30:00

If You Buy Palantir Stock Today, Here's Where It Could Be in 5 Years

Last summer, Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) CEO Alex Karp outlined a clear growth road map: 10x revenue by the early 2030s, targeting somewhere between $40 billion and 45 billion in annual sales.Buying into this narrative requires more than just enthusiasm around the hype. Smart investors understand that investing in Palantir today represents a high-conviction bet that the company's Artificial Intelligence Platform (AIP) becomes a core operating system powering the world's most data-intensive enterprises.Palantir's combination of ironclad government contracts, exploding commercial demand, and improving operational efficiency positions the company to sustain premium valuation multiples that only the clearest AI winners deserve.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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