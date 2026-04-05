Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
05.04.2026 14:30:00
If You Buy Palantir Stock Today, Here's Where It Could Be in 5 Years
Last summer, Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) CEO Alex Karp outlined a clear growth road map: 10x revenue by the early 2030s, targeting somewhere between $40 billion and 45 billion in annual sales.Buying into this narrative requires more than just enthusiasm around the hype. Smart investors understand that investing in Palantir today represents a high-conviction bet that the company's Artificial Intelligence Platform (AIP) becomes a core operating system powering the world's most data-intensive enterprises.Palantir's combination of ironclad government contracts, exploding commercial demand, and improving operational efficiency positions the company to sustain premium valuation multiples that only the clearest AI winners deserve.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palantir
|
06.04.26
|S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palantir von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
31.03.26
|Börse New York: NASDAQ 100 mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.03.26
|S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Palantir von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
24.03.26
|Palantir-Aktie sinkt: Britische Politik will sofortigen Stopp von FCA-Deal (finanzen.at)
|
24.03.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
24.03.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
23.03.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.at)
|
23.03.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu Palantir
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Palantir
|128,44
|1,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Trumps Iran-Rede: ATX geht schwächer ins Osterwochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street schließlich uneins -- Börsen in Asien schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex verbuchten vor dem verlängerten Osterwochenende Verluste. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Donnerstag mit Abschlägen.