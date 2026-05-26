If You Buy USA Rare Earth Right Now, Could It Make You a Millionaire?

USA Rare Eart a Aktie
WKN DE: A412UH / ISIN: US91733P1075
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26.05.2026 16:47:00
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USA Rare Earth (NASDAQ: USAR) is an American mining company focused on helping the U.S. build a domestic supply chain for rare-earth magnets.Put differently, USA Rare Earth wants to help the U.S. government break its dependence on Chinese rare-earth mining companies. Currently, China accounts for about 70% of the world's rare-earth extraction and 90% of its rare-earth processing. It also produces over 90% of the world's permanent magnets, underscoring its complete dominance in the rare-earth magnet market. But does USA Rare Earth actually stand a chance in this cost-intensive industry? Can it scale its polymetallic Round Top deposit in Texas, which is currently under development, and its magnet factory in Oklahoma into profitable businesses? Or will USA Rare Earth, like so many mining companies before it, fall prey to the intense cyclicality of metal prices and the brutal capital demands of turning ore into a functioning supply chain?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|USA Rare Earth Inc Registered Shs -A-
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