HOPE Aktie
WKN DE: A2APUA / ISIN: JP3837640006
|
26.02.2026 14:15:00
If you can’t beat the market, you’d better hope it tanks
Investment professionals rarely outperform in a bull market. If you want stock picking to pay off, you’re essentially rooting for a crash.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!