Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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18.05.2026 19:30:00
If You Do This With Your Inherited IRA, You're Probably Costing Yourself Big Time
You probably have a lot of ideas about what you'd like to do with your inherited individual retirement account (IRA), and you're free to do whatever you want with the money. But there are still a few rules you need to follow to stay on the IRS's good side.There are also decisions that, while perfectly legal, might not be the best for you in the long term. There's one in particular that could prove costly at tax time.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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