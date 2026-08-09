Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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09.08.2026 20:36:00
If You Had Bought $10,000 of Apple Stock When Steve Jobs Handpicked Tim Cook as the Next CEO, Here's How Much You'd Have Today
Steve Jobs is regarded as one of the most visionary corporate leaders in recent history, but his handpicked successor, Tim Cook, may have been even more important to Apple's (NASDAQ: AAPL) success. Jobs resigned as CEO in August 2011, recommending Cook as his replacement. The board immediately approved Cook as CEO, and he's served in that role for the last 15 years.Cook will step down as CEO at the end of the month. John Ternus will take over as CEO on Sept. 1.Tim Cook might be a household name today, but he was far from widely known when he took over as the head of Apple. The stock immediately fell 5% upon news of Jobs' resignation. But if you had bought Apple stock when others were selling, you'd have made an incredible return over the last 15 years.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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06.08.26
|Apple-Aktie im Visier: OpenAI wehrt sich im Konflikt um KI-Geheimnisse (finanzen.at)
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06.08.26
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06.08.26
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06.08.26
|dailyAktien: Apple – Basis für erneuten Anstieg gelegt (NewsTool)
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05.08.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen Dow Jones zum Start des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
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Analysen zu Apple Inc.
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|271,55
|0,18%
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