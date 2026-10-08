Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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08.10.2026 09:55:00

If You Had Invested $10,000 in Apple Stock 10 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today

In January, then-CEO Tim Cook said that there were more than 2.5 billion active Apple (NASDAQ: AAPL) devices around the world. During the most recent fiscal quarter (the third quarter, ended June 27), the business exceeded 1.5 billion paid subscriptions to its family of services. These two data points demonstrate how dominant the consumer tech juggernaut has become.

If you'd invested $10,000 in this "Magnificent Seven" stock 10 years ago, here's how much you'd have today.

Image source: The Motley Fool.

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Apple Inc. 303,80 1,03% Apple Inc.

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