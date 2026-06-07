AGO Aktie

AGO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415

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07.06.2026 15:45:00

If You Had Invested $10,000 in This Top Warren Buffett Stock 10 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today

Besides its wholly owned operating businesses, Berkshire Hathaway is known for its huge $327 billion public equities portfolio. The conglomerate owns many individual stocks, but one stands out for its massive financial impact in recent times.If you had invested $10,000 in this top Warren Buffett stock 10 years ago, here's how much you'd have today.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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