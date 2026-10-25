CGI Group Aktie
WKN: 912483 / ISIN: CA39945C1095
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25.10.2026 11:02:00
If You Invest $1,000 a Year in Morgan Stanley (MS) Stock, How Much Dividend Income Could It Generate Over 20 Years?
If you're looking for meaningful -- and growing -- dividend income, take a look at financial services giant Morgan Stanley (NYSE: MS). Its dividend recently yielded a solid 2.5%, and it's been growing at an impressive clip.
If you invest $1,000 annually in Morgan Stanley stock, you could collect a lot over 20 years.
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