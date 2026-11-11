If You Invest $1,200 a year in Kroger Stock, Here's the Dividend Income It Could Generate Over 20 Years

As the old adage goes, past performance is no guarantee of future results. If the reasons for that past performance are still in place, however, that past performance is a decent indication of what the future likely holds.

What sort of dividend income might a position in grocery store chain Kroger (NYSE: KR) generate over the course of two decades if you buy $100 worth of this dividend-paying ticker every month during that 20-year stretch? Assuming the past 10 years are an indication of what awaits, we can come up with a pretty decent idea.

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