AGNC Investment b Aktie
WKN DE: A2ASWX / ISIN: US00123Q3020
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27.07.2026 12:46:00
If You Invest $10,000 in AGNC Investment Today, Here's the Monthly Passive Income You Could Have in 20 Years
AGNC Investment (NASDAQ: AGNC) pays an eye-popping monthly dividend. The real estate investment trust (REIT) currently yields 13.6%. That's well over 10 times the S&P 500's dividend yield (1.1%). At that rate, the dividend income adds up real fast. Here's a look at how much passive income you could collect each month from a $10,000 investment in the mortgage REIT in 20 years.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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