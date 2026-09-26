Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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26.09.2026 12:25:00
If You Invest $100 Per Month in Procter & Gamble Stock, Here's the Passive Dividend Income It Could Generate Over 10 Years
Procter & Gamble (NYSE: PG) isn't turning heads as a high-potential investment opportunity. But it's a hugely profitable business with staying power. And that can attract a specific type of investor.
If you invest $100 in this consumer staples stock every month, here's the passive dividend income it could generate over 10 years.
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