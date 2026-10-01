Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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01.10.2026 21:05:00
If You Invest $100 Per Month in Realty Income (O) Stock, Here's the Passive Dividend Income It Could Generate Over 10 Years
Realty Income (NYSE: O), one of the world's largest real estate investment trusts (REITs) with 15,500 commercial properties, has raised its dividend 136 times since its public debut. It's also one of the few REITs that pays monthly dividends, and it pays a hefty forward yield of 6%.
Over the past 10 years, Realty Income generated a total return of 33% with reinvested dividends. A $12,000 investment would have grown to about $16,000.
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|Realty Income Corp.
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