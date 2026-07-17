Ares Capital CorpShs Aktie
WKN: A0DQY4 / ISIN: US04010L1035
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17.07.2026 13:15:00
If You Invest $2,000 in Ares Capital Today, Here's the Dividend Income You Could See by 2030
Ares Capital (NASDAQ: ARCC) currently yields nearly 10.2%. That's almost 10 times higher than the S&P 500 (over 1%). As a result, you can collect a lot of income from the business development company. Here's a look at how much dividend income you could see by 2030 if you invested $2,000 into the BDC stock today.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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04.02.26
|Ausblick: Ares Capital legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)